2018-07-04T14:30:10+03:00
В мире

Госдеп США отказался называть сроки полной денуклеаризации КНДР

Ранее отдельные лица в Белом доме утверждали, что ликвидация северокорейской ракетно-ядерной программы будет завершена в течение года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Госдепа Хезер НауэртПредставитель Госдепа Хезер НауэртФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственный департамент США отказался называть вероятные сроки проведения полной ликвидации ядерного и ракетного арсенала КНДР в рамках договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт прокомментировала недавнее высказывание советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Пхеньян завершит уничтожение оружия массового поражения в течение года.

"Что касается временного графика, я знаю, что некоторые индивидуумы о таком графике говорили. Мы не собираемся такой график предлагать", - цитирует "Интерфакс" дипломата.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР, в которого лидеры этих двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий итоговый документ. В соглашении северокорейский глава подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации полуострова, а его коллега гарантировал Пхеньяну безопасность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США в рамках этого договора предъявили КНДР требования по 47 пунктам. Лишь при их выполнении с северокорейского государства будут сняты все санкции.

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