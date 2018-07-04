Путин внес изменения в состав Совета безопасности России

СЕГОДНЯ 14:32 2018-07-04T14:32:54+03:00

В состав Совбеза РФ включены три новых полпреда в округах и исключены бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета безопасности России.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что в состав Совбеза вошли три новых полномочных представителя президента в федеральных округах. Членами Совета безопасности стали полпред в Северо-Кавказском округе Александр Матовников, полпред в Уральском округе Николай Цуканов, полпред в Центральном округе Игорь Щеголев.

Согласно этому же указу, из состава Совбеза исключены бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах Олег Белавенцев и Игорь Холманских.

Напомним, в конце июня Путин сменил нескольких полномочных представителей в федеральных округах. Вместо Белавенцева был назначен Матовников, до этого занимавший должность заместителя командира Сил специальных операций ВС РФ. Бывший помощник главы государства Цуканов был назначен в Уральский округ вместо Холманских. Экс-полпред в Центральном округе Алексей Гордеев перешел на должность вице-премьера.