2018-07-04T14:32:54+03:00
Политика

Путин внес изменения в состав Совета безопасности России

В состав Совбеза РФ включены три новых полпреда в округах и исключены бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета безопасности России.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что в состав Совбеза вошли три новых полномочных представителя президента в федеральных округах. Членами Совета безопасности стали полпред в Северо-Кавказском округе Александр Матовников, полпред в Уральском округе Николай Цуканов, полпред в Центральном округе Игорь Щеголев.

Согласно этому же указу, из состава Совбеза исключены бывшие полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах Олег Белавенцев и Игорь Холманских.

Напомним, в конце июня Путин сменил нескольких полномочных представителей в федеральных округах. Вместо Белавенцева был назначен Матовников, до этого занимавший должность заместителя командира Сил специальных операций ВС РФ. Бывший помощник главы государства Цуканов был назначен в Уральский округ вместо Холманских. Экс-полпред в Центральном округе Алексей Гордеев перешел на должность вице-премьера.

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