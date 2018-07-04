2018-07-04T14:36:36+03:00
Здоровье

В России уменьшилось количество людей с психическими расстройствами

За период с 2010 по 2017 год число выявленных заболеваний снизилось на 8,3%
Александра БУРОВА
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В России стало меньше людей с психическими расстройствамиВ России стало меньше людей с психическими расстройствамиФото: Олег КУЗЕНКОВ
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Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева выявил, что за семь лет заболеваемость психическими расстройствами у граждан России снизилась. В 2010 году на 100 тысяч населения приходилось 2941,1 случаев психических отклонений, а в 2017 - 2697,3. Это на 8,3% меньше.

Специалисты также отметили, что число тех пациентов, у которых впервые диагностировали заболевание снизилась на 17%, с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч населения.

В исследовании также выявили регионы, где психические растройства наиболее распространены: это Алтайский край (6271,2 на 100 тысяч населения), в Чукотском автономном округе (5193,7), в Ямало-Ненецком АО (4718,4), а также в Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.

Наименьшее число заболеваний отмечено в Чечне (955), Ингушетии (1157,8), Северной Осетии (1262,7), Кабардино-Балкарии (1447,4) и Москве (1667,4).

По данным исследовательского центра, общее число людей, страдающих какими-либо психологическими расстройствами в 2017 году достигло 3,96 миллионов человек.

Напомним, что в начале этого года ВОЗ признала игроманию психологическим заболеванием.

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