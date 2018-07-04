Резкого роста цен на жильё не ожидают в Москве

СЕГОДНЯ 15:03 2018-07-04T15:03:35+03:00

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О том, что в ближайшие год-два в столице не стоит ожидать резких скачков цен на жильё из-за новых правил долевого строительства заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на пресс-конференции в среду 4 июля.

- Всего на сегодня в Москве в рамках 214-ФЗ реализуется 531 объект, из них по 351 объекту застройщики застраховали свою ответственность перед дольщиками в страховых компаниях. По 84 объектам перечислили средства в компенсационный фонд, а еще по 84 объектам застройщики не перечисляли деньги ни в страховые компании, ни в фонд, так как договоры долевого участия заключились по ним еще до 2014 года, - сообщил Тимофеев.

Председатель Москомстройинвеста также подчеркнул, что на данный момент цены могут возрасти только из-за увеличения стоимости стройматериалов или из-за прочих издержек, связанных с подорожанием строительства.

С 1 июля строительный рынок начал жить по новым правилам. Застройщики теперь могут привлекать средства дольщиков на строительство жилья либо через эскроу-счета в уполномоченных банках, либо напрямую, но при условии соблюдения жестких финансовых и организационных ограничений деятельности. И это лишь начало пути к полному отказу от долевого строительства.