2018-07-04T15:10:07+03:00
Политика

Минтруд предложил работодателям премировать некурящих сотрудников

Топилин отметил, что штрафы для курящих появиться не должны
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Министерства труда Максим ТопилинГлава Министерства труда Максим ТопилинФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил работодателям ввести систему поощрений сотрудников. Так, например, некурящие работники смогут получать премию за негативное отношение к табаку. У предложения есть логичная основа: по словам главы Минтруда, некурящие сотрудники расходуют свое рабочее время более рационально. Также он отметил, что введение штрафов для курящих появиться не должно.

"Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При этом все же не нужно никаких ограничений - вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого - заявил Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что в российской системе социального страхования нет каких-либо экономических стимулов для здорового образа жизни или хотя бы отказа от курения, поэтому с помощью премирования или системы страхования возможно будет заинтересовать граждан страны в необходимости ведения здорового образа жизни.

Ранее Максим Топилин заявил, что зарплаты по России за последние 3-4 месяца выросли примерно на 10%. По его словам, уровень безработицы сейчас находится на рекордно низком уровне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: пока нет оснований для возобновления выплат в Совет Европы
"Синдром фантомных болей": в Совфеде ответили на обвинения Украины в адрес России в «краже» названия страны
Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу
Резкого роста цен на жильё не ожидают в Москве
Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018‍
В России уменьшилось количество людей с психическими расстройствами
Путин внес изменения в состав Совета безопасности России
Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера у режиссера "Призрака в доспехах"
Госдеп США отказался называть сроки полной денуклеаризации КНДР
В Польше считают, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке - 2"
Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов
Кремль исключил встречу Путина и Трампа в пригороде Хельсинки
В больнице скончались двое пострадавших в результате стрельбы в шведском Эребру
Песков: пока непонятно, посетит ли Путин матч Россия - Хорватия
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи