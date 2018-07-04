Минтруд предложил работодателям премировать некурящих сотрудников

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-04T15:10:07+03:00

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предложил работодателям ввести систему поощрений сотрудников. Так, например, некурящие работники смогут получать премию за негативное отношение к табаку. У предложения есть логичная основа: по словам главы Минтруда, некурящие сотрудники расходуют свое рабочее время более рационально. Также он отметил, что введение штрафов для курящих появиться не должно.

"Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При этом все же не нужно никаких ограничений - вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого - заявил Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что в российской системе социального страхования нет каких-либо экономических стимулов для здорового образа жизни или хотя бы отказа от курения, поэтому с помощью премирования или системы страхования возможно будет заинтересовать граждан страны в необходимости ведения здорового образа жизни.

Ранее Максим Топилин заявил, что зарплаты по России за последние 3-4 месяца выросли примерно на 10%. По его словам, уровень безработицы сейчас находится на рекордно низком уровне.