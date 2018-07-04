МИД РФ: пока нет оснований для возобновления выплат в Совет Европы

СЕГОДНЯ 15:25 2018-07-04T15:25:29+03:00

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для возобновления выплат в Совет Европы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ведомстве напомнили, что ПАСЕ ограничила в правах российских парламентариев

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В министерстве иностранных дел России заявили об отсутствии оснований для возобновления выплат в бюджет Совета Европы. В ведомстве напомнили, что российских парламентариев ограничила в правах Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). При этом российская сторона продолжала выполнять свои обязательства перед СЕ.

«Это не могло продолжаться бесконечно. Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объёме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ», — сообщается на сайте МИД РФ.

Подчеркивается, что оснований для возобновления взносов нет, так как полномочия российской делегации не восстановлены спустя год. Отмечается, что ПАСЕ не реагирует на заявления российской стороны, считающей нарушением устава лишение полномочий некоторых парламентариев.

«В июне 2019 года предстоят выборы генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов, находится для нас под вопросом», — заявили в ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что Москва исполнит свои финансовые обязательства после восстановления полномочий.