2018-07-04T15:44:44+03:00
Общество

В МГУ пригласили учиться школьника, набравшего 400 баллов по ЕГЭ

В МФТИ также заявили, что будут рады, если выпускник станет их студентом
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Школьник, набравший за ЕГЭ 400 баллов, собрался поступать в МГУШкольник, набравший за ЕГЭ 400 баллов, собрался поступать в МГУФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьник из Москвы Руслан Салимагареев, который набрал за 4 экзамена 400 балов по системе ЕГЭ, посетил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Руслан огромный молодец. Мы с ним встречались год назад в лагере "Истра", где я лекцию читал и, видимо, его заразил идеей поступать к нам на факультет. Он действительно хороший и ответственный молодой человек. Когда человек к этому возрасту может выучиться так, чтобы сдать четыре ЕГЭ на 100, значит, учиться он умеет, поэтому мы с большим энтузиазмом ожидаем его дополнительных результатов по математике и ждем его с распростертыми объятиями», - рассказал заместитель декана по научной работе ФББ Борис Фенюк. Также он добавил, что встречался с выпускником и рассказывал о его возможностях после поступления в МГУ.

Как сообщают РИА Новости, Московский физико-технический институт сообщал, что будет рад, если Руслан Салимагареев будет у них учиться.

Ранее сайт kp.ru писал о Руслане Салимагарееве, набравшем 400 балов, который поделился своим секретом успеха.

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