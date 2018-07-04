2018-07-04T15:49:30+03:00
В мире

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ направил американскому коллеге поздравление
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин направил поздравление с Днем независимости США своему американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин направил поздравление Трампу", - сообщил Песков журналистам в среду, 4 июля.

Напомним, Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. В 2018 году исполняется 242 года со дня провозглашения независимости страны от Великобритании.

В настоящее время продолжается подготовка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что лидеры двух стран обсудят различные вопросы во время встречи, в том числе обстановку в Сирии. Также он не исключил встречи Путина и Трампа в формате "тет-а-тет".

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