В Москве появились "говорящие" светофоры

СЕГОДНЯ 16:04 2018-07-04T16:04:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице появились светофоры со встроенными громкоговорителями. Этот пилотный проект установили пока только на Пушкинской площади и на Берниковской набережной. Механизм работы такой: когда в зоне пешеходного перехода загорится зелёный сигнал, включится громкоговоритель, который будет сообщать о том, что можно идти и о колличестве оставшегося времени. О красном свете гуляющим также сообщат.

Такие светофоры позволят слабовидящим знать точно, что зелёный цвет ещё горит, и то время, которое ему осталось до красного сигнала.

Просьбу об установке новых «говорящих» светофоров можно написать в официальные аккаунты ЦОДД и Дмитрия Горшкова, их также принимают на mos.ru и едином транспортном портале.

Между прочим, во время чемпионата мира по футболу, который продлится до 15 июля, голосовое оповещение дублируется на английском языке.