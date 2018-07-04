2018-07-04T16:07:33+03:00
В мире

Кабинет министров Турции передал исполнительные полномочия президенту

Церемония инаугурации переизбранного главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 9 июля
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Кабинет министров Турции передал свои исполнительные полномочия президенту страны в рамках перехода от парламентской к президентской форме правления. Соответствующий указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, передает агентство Anadolu.

Согласно документу, вносятся изменения в несколько законов и подзаконных актов с 1924 по 2017 год. Исполнительные полномочия правительства передаются президенту, должность премьер-министра упраздняется. Нововведения вступят в силу с момента принесения президентом присяги.

Церемония инаугурации переизбранного главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля. Ранее сообщалось, что инаугурация намечена на воскресенье.

Напомним, 25 июня в Турции прошли президентские выборы. Согласно предварительным итогам, действующий глава государства Эрдоган одержал победу, набрав 52,59% голосов. Официальные результаты будут объявлены 5 июля.

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