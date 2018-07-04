Медведь забрался к местному жителю, чтобы искупаться в джакузи и выпить "Маргариту"

СЕГОДНЯ 16:22 2018-07-04T16:22:19+03:00

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В Альтадене, местности штата Калифорнии, США, навестить одного из местных жителей пришел медведь. Он пробрался на задний двор Марка Хофа, искупался в его джакузи и выпил коктейль «Маргарита».

Как рассказывает сам Марк, сначала он услышал треск ломающихся веток, шуршание листьев, но почему-то решил не обращаться на это внимание. Когда звуки возни больше не получалось игнорировать, он выглянул улицу и обнаружил медведя, перелезающего на территорию его дома через забор. Сразу же вернувшись в дом, мужчина приняли следить за действиями опасного хищника. Большой медведь в этот момент развлекался вовсю: сначала он забрался в джакузи хозяина, чтобы искупаться и поплескаться в воде, а чуть позже вылез во двор за коктейлем «Маргарита», который хозяин не предусмотрительно оставил неподалеку. Как сообщает New York Daily News, веселое времяпрепровождения животного хозяин снял на видео.

После принятия джакузи и коктейля, медведь решил вздремнуть, чтобы позже уйти по своим делам дальше. Убедившись, что зверь покинул территорию дома, Марк Хоф сделал себе два коктейля «Маргариты».

«Это была интересная пятница, мягко говоря», - отметил он.