Актер из «Звездных войн» пытался совершить самоубийство после критики его роли

СЕГОДНЯ 17:07 2018-07-04T17:08:07+03:00

Ахмед Бест считает, что его сын стал даром за то, что он выжил после волны негатива в СМИ

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Актер Ахмед Бест, ставший известным благодаря своей роли гунгана Джа-Джа Бинкса в фантастической саге «Звездные войны», 20 лет назад хотел совершить самоубийство из-за нападок фанатов.

По словам Ахмеда, ему поступали угрозы от разных людей. Были и те, кто подходил к нему со словами: «Ты уничтожил мое детство». Актер признается, что слышать подобное в 25 лет было невыносимо.

«В следующем году будет 20 лет с тех пор, как я столкнулся с волной негатива в СМИ, которая до сих пор влияет на мою карьеру. В этом месте я практически совершил самоубийство. До сих пор трудно говорить об этом. Я выжил, и этот маленький парень стал даром за мое выживание», - написал Бест в своей публикации в Twitter, выложив фотографию планируемого когда-то места самоубийства.

Ахмед Бест рассказал, как смог преодолеть тяжелый период в своей жизни Фото: twitter.com/ahmedbest

Актер появился в «Звездных войнах» в 1999 году. Его персонаж был встречен негативно, многие критики считали его сюжетную линию бессмысленной и введенной только ради привлечения внимания детской аудитории. Также в Джа-Джа-Бинксе увидели карикатуру на вест-индских негров из-за его акцента.