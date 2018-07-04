AP: Трамп намеревался в 2017 году напасть на Венесуэлу

СЕГОДНЯ 17:02 2018-07-04T17:02:14+03:00

Тогдашним госсекретарю Тиллерсону и помощнику по нацбезопасности Макмастеру с трудом удалось убедить своего шефа отказаться от этой затеи

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В 2017 году Соединенные штаты Америки находились в шаге от того, чтобы развязать войну с Венесуэлой. Как стало известно СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность вторжения в эту страну Латинской Америки, в связи с нестабильной политической ситуацией там.

Так, на одной из встреч со своими советниками в августе 2017 года американец обсуждал необходимость высадки ограниченного контингента войск США в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

"В связи с возрастающей угрозой безопасности в регионе, которая исходит от Венесуэлы, почему США не могут просто ввести войска в эту проблемную страну?" - приводит агентство слова Трампа.Такой резвый и стремительный поворот событий, по словам источника, вызвал шок у присутствовавших на встрече чиновников, в том числе занимавшего в то время пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона и тогдашнего помощника президента по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера.

В ходе последовавшей длительной дискуссии им удалось отговорить воинственного хозяина Овального кабинета от этой затеи, объяснив, что вторжение в Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к США со стороны других латиноамериканских государств.

Последние несколько лет Венесуэлу откровенно штормит в плане внутриполитического кризиса. Это связанно с продолжающей ухудшаться экономической обстановкой в стране. С начала апреля по август 2017 года в Венесуэле прошли самые масштабные за последние несколько лет антиправительственные манифестации. Поводом для них стало решение Верховного суда страны существенно расширить полномочия президента Николаса Мадуро и ограничить функции парламента.