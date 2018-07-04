Ученые научились лечить рак при помощи звуковых волн

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-04T17:40:07+03:00

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Звуковые волны обладают потенциалом в диагностике рака и даже в его лечении. К таким выводам, проведя ряд фундаментальных исследований, пришли специалисты из Университета Дьюка в США

В частности, ученые установили ,что данные волны способны без проблем сепарировать циркулирующие в организме раковые клетки опухоли из крови. После чего их спокойно можно расщеплять и выводить из человеческого организма.

Кроме того, как уточняют эксперты, им удалось с помощью технологии отделения клеток посредством звуковых волн узнать, имеется ли рак у пациента, где он расположен, на какой он стадии и какие лекарства помогут лучше всего. Причём для этого достаточно небольшого количества крови для анализа.

Подводя итог исследований, ученые резюмировали: открытие поможет быстро собрать и вырастить эти клетки на основе анализов крови. Что, в свою очередь, даст онкологам шанс провести жидкую биопсию, с помощью которой пациент узнает о своем диагнозе и сможет рассчитывать на более индивидуальное лечение, сообщает сайт «Дни.ру».