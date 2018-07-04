2018-07-04T18:04:32+03:00
Общество

Мосгорсуд освободил топ-менеджера "Роснано" Горькова из-под ареста

До этого управляющий директор компании находился под стражей на протяжении одного года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Топ-менеджер "Роснано" Андрей Горьков. Фото Сергей Фадеичев ТАССТоп-менеджер "Роснано" Андрей Горьков. Фото Сергей Фадеичев ТАСС
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Московский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, и отменил решение первой инстанции о его аресте.

"Постановление Басманного суда Москвы от 8 июня, которым в отношении Горькова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменить, Горькова освободить", - говорится в решении суда.

Управляющий директор "Роснано" по инвестиционной деятельности будет освобожден сразу же, как соответствующие документы поступят в следственный изолятор "Матросская тишина". Ожидается, что это произойдет уже в среду, 4 июля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в июне 2017 года Горьков был помещен под стражу по обвинению в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба корпорации на сумму более 700 млн рублей. Топ-менеджер должен был выйти из СИЗО в начале лета 2018-го, но 7 июня ему сообщили о возбуждении нового уголовного дела и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 200 млн рублей).

"Со стороны следствия это издевательство над нашим подзащитным, которому год назад предъявили абсурдное обвинение и которого год продержали под стражей, не проведя с ним за это время ни одного следственного действия адвокат", - цитирует "Интерфакс" адвоката Горькова Антона Голышева.

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