Эрдоган набрал 52,59% голосов на выборах президента Турции

СЕГОДНЯ 18:47 2018-07-04T18:47:52+03:00

Возглавляемая им Партия справедливости и развития также получила 42,56% поддержки при избрании в парламент

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Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные официальные результаты президентских и парламентских выборов, которые состоялись в республике 24 июня. Согласно им, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил большинство голосов избирателей - 52,59%

Его главный соперник кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже в свою очередь смог заручиться поддержкой лишь 30,64% граждан. Остальные участники избирательной гонки получили менее 9% голосов.

Что касается парламентских выборов, то здесь в лидерах оказалась возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития. Она набрала 42,56% голосов избирателей. Народно-республиканская партия, в свою очередь, получила 22,65%, прокурдская Партия демократии народов - 11,70%, Партия националистического движения - 11,10%, а "Хорошая партия" - 9,96% голосов, передает агентство "Анадолу".

Напомним, что в среду, 4 июля, правительство Турции передало свои исполнительные полномочия Эрдогану в рамках перехода от парламентской к президентской форме правления, передает сайт kp.ru.