Секретарь Общественной палаты призвал общественников не бояться обсуждать пенсионную реформу

СЕГОДНЯ 19:02 2018-07-04T19:02:46+03:00

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«Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это наша прямая обязанность, - цитирует секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Валерия Фадеева агентство РАПСИ. - Наша задача - организовать такое обсуждение, каково бы ни было мнение главы региона... Мы должны ясно и четко дать сигнал бюрократии: мы будем обсуждать, мы будем предлагать, добиваться принятия тех решений, которые считаем правильными. Поэтому, кто еще этого не сделал, не бойтесь и сделайте», - обратился секретарь ОП к руководителям региональных палат.

По мнению общественника, повышение пенсионного возраста - необходимая мера для российского общества в современных условиях жизни. Но при проведении такой реформы должны учитываться все сферы жизни социума, в частности, демографическая и миграционная политика. По его словам, необходимо позаботиться и о том, чтобы в трудовой сфере отсутствовала дискриминация по возрасту, а также обратить внимание на работу системы здравоохранения.