Роухани хочет заручиться поддержкой ЕС для сохранения ядерной сделки

СЕГОДНЯ 19:06 2018-07-04T19:06:34+03:00

Иран готов остаться в СВПД при условии, что другие участники соглашения, помимо США, смогут гарантировать интересы государства

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Президент Ирана Хасан Роухани намерен договориться с Евросоюзом о сохранении ядерной сделки на выгодных для обеих сторон условиях. Именно с этой целью глава государства накануне прибыл в Вену, где три года назад и был подписан тот самый Совместный всеобъемлющий план действий.

"Насколько это возможно для Ирана, мы останемся участниками соглашения, мы не выйдем из СВПД при условии, что также сможем извлечь из этого пользу. <...> Если другие подписанты, кроме США, могут гарантировать интересы Ирана, то Иран останется в СВПД”, - заявил Роухани.

Он подчеркнул, что в рамках озвученных условий Тегеран надеется на расширение экономического сотрудничества, которое бы помогло компенсировать возвращение американских санкций, передает Arab News,

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки и возобновлении санкционной политики в отношении Тегерана. Так, Вашингтон пообещал приложить все силы для обнуления доходов Исламской Республики от продажи нефти западным странам.

Власти Ирана, в свою очередь, сообщили о разработке программы, которая позволит препятствовать Соединенным Штатам в данном направлении, передает сайт kp.ru.