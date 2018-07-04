"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома" в Швейцарии

СЕГОДНЯ 19:56 2018-07-04T19:56:34+03:00

Активы будут оставаться в "замороженном состоянии" до вынесения решения по апелляции украинской компании

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Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций дочерних компаний "Газпрома" Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Такое заявление сделали в пресс-службе украинского "Нафтогаза".

"Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что ранее активы были освобождены, поскольку они находятся за пределами Цуга и, соответственно, вне юрисдикции органов. Теперь же акции будут "заморожены" до вынесения окончательного решения по апелляции "Нафтогаза".

Напомним, в начале июня в украинской компании заявили, что суд арестовал шведские активы "Газпрома" в рамках выплаты 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Уже через несколько дней "Газпром" обжаловал действия приставов, а 14 июня апелляционный суд округа Свеа удовлетворил соответствующее ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнение решения арбитража, передает сайт kp.ru.