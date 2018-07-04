Володин заявил о необходимости отказа от санкционных списков

СЕГОДНЯ 20:07 2018-07-04T20:07:27+03:00

По мнению спикера Госдумы, Россия и США должны "поднимать занавес и общаться"

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Россия и США должны отказаться от санкционных списков, чтобы иметь возможность "поднимать занавес и общаться". Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Если говорить о списках, это придумали на горячую голову наши коллеги из конгресса (США). Нужно остыть и уйти от этих списков", — сказал спикер.

По его словам, Россия всегда была и остается страной возможностей, "которая демонстрирует дружбу, понимание, отсутствие двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела других государств", передает РИА Новости.

Напомним, что 30 июня в нашу страну прибыла делегация американских конгрессменов. Сначала они посетили Санкт-Петербург, а затем прибыли в Москву, где встретились с главой МИД Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и российскими сенаторами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские парламентарии уже пригласили своих коллег совершить ответный визит в США. Ожидается, что он может состояться до конца этого года.