В аэропорту Тбилиси задержан россиянин

СЕГОДНЯ 20:23 2018-07-04T20:23:16+03:00

Спецслужбы Грузии подозревают, что мужчина мог разлить опасное вещество в зоне вылета

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В Грузии задержан гражданин России, который подозревается в применении опасного для здоровья вещества. Такое заявление сделали в Службе государственной безопасности республики.

Правоохранители считают, что именно россиянин мог разлить в аэропорту Тбилиси жидкость, содержащую некие опасные компоненты. Между тем, сам инцидент произошел еще в понедельник, 2 июля, в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета международной воздушной гавани, однако информация о нем появилась лишь сейчас.

"Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-разыскных действий, задержали гражданина Российской Федерации Дмитрия Б.", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Расследование происшествия продолжается.

Напомним, что накануне в британском городе Эймсбери два человека отравились неизвестным веществом. Существует версия, что данный инцидент произошел вследствие утечки опасных газом из расположенной неподалеку секретной химической лаборатории, передает сайт kp.ru.