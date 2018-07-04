Госдума одобрила закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-04T20:45:40+03:00

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Государственная дума приняла в первом чтении проект, который предусматривает допуск родственников пациентов больниц в реанимационные отделения. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

В случае принятия документа, у россиян появится возможность навещать родственников в реанимации. Речь идет, прежде всего, о родителях, других членах семьи и законных представителях пациента. Порядок и правила таких посещений будет устанавливать Министерство здравоохранения.

Сейчас же вопрос о том, пускать или не пускать родственников к тяжело больному пациенту, решается руководством больницы, что часто вызывает критику со стороны общества.

"У родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты", - приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 25 мая, соответствующий законопроект был одобрен также в правительстве страны.