2018-07-04T20:45:40+03:00
Общество

Госдума одобрила закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Проект был принят депутатами в ходе первого чтения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госдума приняла законопроект о доступе родственников в реанимациюГосдума приняла законопроект о доступе родственников в реанимациюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Государственная дума приняла в первом чтении проект, который предусматривает допуск родственников пациентов больниц в реанимационные отделения. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

В случае принятия документа, у россиян появится возможность навещать родственников в реанимации. Речь идет, прежде всего, о родителях, других членах семьи и законных представителях пациента. Порядок и правила таких посещений будет устанавливать Министерство здравоохранения.

Сейчас же вопрос о том, пускать или не пускать родственников к тяжело больному пациенту, решается руководством больницы, что часто вызывает критику со стороны общества.

"У родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты", - приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 25 мая, соответствующий законопроект был одобрен также в правительстве страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате
Посольство России в Лондоне: Мэй не приглашали на ЧМ-2018
"Натали Турс" планирует возобновить продажи с октября 2018 года
Скандал с пиарщицей "Леруа Мерлен": в Сети сомневаются в увольнении Галины Паниной
В аэропорту Тбилиси задержан россиянин
Володин заявил о необходимости отказа от санкционных списков
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома" в Швейцарии
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме
Роухани хочет заручиться поддержкой ЕС для сохранения ядерной сделки
Секретарь Общественной палаты призвал общественников не бояться обсуждать пенсионную реформу
Эрдоган набрал 52,59% голосов на выборах президента Турции
Колокольцев встретился с президентом Интерпола
В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса
Мосгорсуд освободил топ-менеджера "Роснано" Горькова из-под ареста