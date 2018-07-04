2018-07-04T22:04:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Посольство России в Лондоне: Мэй не приглашали на ЧМ-2018

В диппредставительстве подчеркнули, что если официальные лица Великобритании захотят посетить чемпионат - их примут гостеприимно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер Великобритании Тереза МэйПремьер Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство РФ в Лондоне опровергло появившееся ранее в газете The Guardian сообщение о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй отклонила приглашение посетить чемпионат мира по футболу, который проходит в России. В пресс-службе диппредставительства подчеркнули, что главе кабмина вовсе не направлялось никаких подобных писем.

"Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Напомним, что еще в марте этого года Великобритания призвала использовать бойкот чемпионата мира в качестве ответа на инцидент в Солсбери. Тогда сообщалось, что настрой британцев может поддержать Япония, Польша и Австралия, передает сайт kp.ru.

В посольстве подчеркнули, что Россия никого не "завлекает" на ЧМ-2018, но будут рады принять болельщиков со всего мира. И если официальные лица Великобритании все же решат посетить нашу страну, то их примут так же гостеприимно, как и футболистов сборной Англии и их фанатов.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате
"Натали Турс" планирует возобновить продажи с октября 2018 года
Скандал с пиарщицей "Леруа Мерлен": в Сети сомневаются в увольнении Галины Паниной
Госдума одобрила закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
В аэропорту Тбилиси задержан россиянин
Володин заявил о необходимости отказа от санкционных списков
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома" в Швейцарии
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме
Роухани хочет заручиться поддержкой ЕС для сохранения ядерной сделки
Секретарь Общественной палаты призвал общественников не бояться обсуждать пенсионную реформу
Эрдоган набрал 52,59% голосов на выборах президента Турции
Колокольцев встретился с президентом Интерпола
В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса
Мосгорсуд освободил топ-менеджера "Роснано" Горькова из-под ареста