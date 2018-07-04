Посольство России в Лондоне: Мэй не приглашали на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 22:04 2018-07-04T22:04:23+03:00

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Посольство РФ в Лондоне опровергло появившееся ранее в газете The Guardian сообщение о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй отклонила приглашение посетить чемпионат мира по футболу, который проходит в России. В пресс-службе диппредставительства подчеркнули, что главе кабмина вовсе не направлялось никаких подобных писем.

"Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Напомним, что еще в марте этого года Великобритания призвала использовать бойкот чемпионата мира в качестве ответа на инцидент в Солсбери. Тогда сообщалось, что настрой британцев может поддержать Япония, Польша и Австралия, передает сайт kp.ru.

В посольстве подчеркнули, что Россия никого не "завлекает" на ЧМ-2018, но будут рады принять болельщиков со всего мира. И если официальные лица Великобритании все же решат посетить нашу страну, то их примут так же гостеприимно, как и футболистов сборной Англии и их фанатов.