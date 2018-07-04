Сложно, но возможно: Аршавин оценил шансы сборной России на победу в ЧМ – 2018
Попасть в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу помогли не только дисциплина и прекрасная физическая подготовка, но и «сумасшедшая поддержка болельщиков», однако в матче с Хорватией россиянам будет не менее сложно, чем в игре с Испанией, считает бывший нападающий нашей национальной команды Андрей Аршавин.
«Сборной России будет трудно в матче с хорватами. Но всё возможно. Еесли подопечные Станислава Черчесова смогли победить команду Испании, то смогут одолеть и следующих соперников», - поделился он своим мнением с журналистами.
Аршавин отметил, что сборная Хорватии – это очень серьезный и сильный соперник, «она показывает сбалансированный футбол на протяжении всего чемпионата», передает его слова Zakon.kz.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, поединок сборной России с Хорватией пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля.
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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели «Калинку» и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)
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