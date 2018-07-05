Из-за потопа в Техасе закрыли генконсульство России в Хьюстоне

СЕГОДНЯ 00:32 2018-07-05T00:43:55+03:00

Всех посетителей, записанных на вторую половину дня 4 июля, просят перезаписаться на другие дни

Изменить размер текста: A A

Генеральное консульство России в американском Хьюстоне (штат Техас) временно закрыто из-за того, что здание оказалось в зоне подтопления: в городе идут проливные дожди.

«В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни», - говорится в сообщении российской дипмисси, опубликованной на официальной странице генконсульства в Twitter.

Здание, в котором располагается генкольсульство России в Хьюстоне, оказалось в зоне подтопленияФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Ливни в Техасе не прекращаются с середины июня, затоплены многие населенные пункты штата. А накануне местное управление по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей Хьюстона об опасности наводнений в некоторых районах города, из-за подтоплений закрыт ряд дорог. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер призвал горожан воздержаться от поездок на автомобилях до улучшения ситуации.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, генконсульство России в Хьюстоне закрывалось в конце августа прошлого года, когда к небывалым наводнениям в городе привел обрушившийся на Техас ураган «Харви».