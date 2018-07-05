СЕГОДНЯ 02:35 2018-07-05T02:48:48+03:00

Тегеран готов заблокировать поставки сырья из Персидского залива в ответ на санкционную политику США

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Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью, если Соединенные Штаты продолжат свою санкционную политику в отношении Тегерана и будут добиваться запрета на продажу иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего базы «Саралла» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари.

«Если они (американцы) собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», - приводит его слова агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, 2 июля директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук заявил, что главная цель стратегии Вашингтона в отношении Тегерана – «кампания максимального экономического и дипломатического давления». По его словам, Штаты хотят сократить нефтяные доходы Ирана «до нуля» с помощью санкций, действие первой части которых будет восстановлено 4 августа.

Ранее Исламская Республика подготовила программу, способную помешать американским властям свести на нет покупку зарубежными партнерами добытой в стране нефти.