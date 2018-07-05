2018-07-05T02:48:48+03:00
В мире

Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью

Тегеран готов заблокировать поставки сырья из Персидского залива в ответ на санкционную политику США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефтиИран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефтиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью, если Соединенные Штаты продолжат свою санкционную политику в отношении Тегерана и будут добиваться запрета на продажу иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего базы «Саралла» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари.

«Если они (американцы) собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», - приводит его слова агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, 2 июля директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук заявил, что главная цель стратегии Вашингтона в отношении Тегерана – «кампания максимального экономического и дипломатического давления». По его словам, Штаты хотят сократить нефтяные доходы Ирана «до нуля» с помощью санкций, действие первой части которых будет восстановлено 4 августа.

Ранее Исламская Республика подготовила программу, способную помешать американским властям свести на нет покупку зарубежными партнерами добытой в стране нефти.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Отравление в Эймсбери: Полицейские не смогли обнаружить мотива для этого преступления
Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а не Русь
Отравление в Эймсбери: Скотланд-ярд заявил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и Скрипали
Из-за потопа в Техасе закрыли генконсульство России в Хьюстоне
Операция по спасению детей в Таиланде: МЧС России предложило помощь тайским коллегам
Сложно, но возможно: Аршавин оценил шансы сборной России на победу в ЧМ – 2018
Опубликован рейтинг самых популярных у россиян подержанных автомобилей
Украина пригрозила созданием полков с названиями российских городов
Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате
Посольство России в Лондоне: Мэй не приглашали на ЧМ-2018
"Натали Турс" планирует возобновить продажи с октября 2018 года
Скандал с пиарщицей "Леруа Мерлен": в Сети сомневаются в увольнении Галины Паниной
Госдума одобрила закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
В аэропорту Тбилиси задержан россиянин
Володин заявил о необходимости отказа от санкционных списков
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома" в Швейцарии
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме
Роухани хочет заручиться поддержкой ЕС для сохранения ядерной сделки
Секретарь Общественной палаты призвал общественников не бояться обсуждать пенсионную реформу
Эрдоган набрал 52,59% голосов на выборах президента Турции
Колокольцев встретился с президентом Интерпола
В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса
Мосгорсуд освободил топ-менеджера "Роснано" Горькова из-под ареста