В Нью-Йорке женщина забралась на статую Свободы

СЕГОДНЯ 03:49 2018-07-05T04:00:53+03:00

Полицейские не без труда спустили ее на землю и арестовали [видео]

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Одна из участниц очередной акции протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа в Нью-Йорке забралась на статую Свободы и просидела на постаменте почти четыре часа.

После безуспешных попыток уговорить её спуститься самостоятельно, полицейские сняли её оттуда с помощью страховочных тросов. Как только женщина оказалась на земле, её арестовали, сообщает телеканал CNN.

В Нью-Йорке участница акции протеста забралась на статую Свободы.

Акция протеста на острове Либерти, где установлена статуя Свободы, проходила в среду, 4 июля – в День независимости Америки. Перед тем, как одна из митингующих забралась на постамент, несколько демонстрантов развернули у подножия статуи баннер, осуждающий иммиграционную политику Трампа, их задержали.

Позже в организации Rise and Resist («Восстань и Сопротивляйся»), которая проводила акцию на острове, заявила, что женщина, забравшаяся на статую Свободы, не имеет к ним никакого отношения.

Ранее сайт kp.ru писал, что с апреля в США реализуется политика «нулевой терпимости» к нелегалам, в результате американские власти разлучили с родителями не менее 2,3 тысячи детей: они содержались отдельно в лагерях для мигрантов. Это вызвало многочисленные акции протеста по всей стране.

Позже Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи переселенцев, обязав министров внутренней безопасности и обороны помочь подобрать места для размещения пойманных нелегалов вместе с их детьми.