2018-07-05T04:25:57+03:00
Общество

В AliExpress пояснили, почему описания товаров иногда получаются такими смешными

Оказывается, их составляют не люди, а искусственный интеллект – ради экономии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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AliExpress — китайская площадка онлайн-торговли, очень популярная во всем мире, в том числе и в РоссииAliExpress — китайская площадка онлайн-торговли, очень популярная во всем мире, в том числе и в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кто из нас не смеялся, читая описания товаров на сайте популярнейшей в России китайской торговой площадки AliExpress, по которым подчас даже сложно догадаться, что нам предлагают купить. Оказывается, их составляет искусственный интеллект – нейросеть, которую используют также Taobao, Tmall и многие другие интернет-магазины.

Как говорится в сообщении на информационном портале корпорации Alibaba Group, эта программа копирайтинга способна писать до 20 тысяч строк в секунду. Её используют для создания текстов в целях экономии времени и денег на зарплаты специально обученным людям. Вместо того, чтобы самому придумывать названия своих товаров и описания к ним, а потом переводить на разные языки мира (в том числе и русский), продавец просто отправляет системе ссылку на подобный товар, и программа генерирует новый рекламный текст из уже имеющегося описания.

Как уверяет глава отдела электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Esprit Шаожан Дин «программа копирайтинга с искусственным интеллектом — действительно великолепный инструмент». По его словам, у нейросети очень обширная база данных, и она помогает «уменьшить огромную нагрузку на наших сотрудников».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что AliExpress запустит в России новый интернет-магазин «Лоукостер» с товарами стоимостью до 600 рублей. Ожидается, что его основную аудиторию составят молодые люди в возрасте до 25 лет.

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