2018-07-05T04:55:30+03:00
В мире

«Сейчас же!»: Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин

Глава Белого дома заявил, что Организация стран – экспортеров нефти не ценит заботу США и делает слишком мало, чтобы остановить рост цен на топливо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК делает слишком мало, чтобы удержать рост цен на бензинПрезидент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК делает слишком мало, чтобы удержать рост цен на бензинФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) не ценит заботу Соединенных Штатов, которые «за гроши» обеспечивают безопасность многих членов картеля, и слишком мало делает для того, чтобы остановить рост цен на бензин.

«Члены ОПЕК должны помнить, что цены на бензин растут, а они мало что делают, чтобы помочь (исправить положение)», - написал он на своей странице в Twitter.

Как утверждает глава Белого дома, цены растут из-за стран ОПЕК – в то время, как США «защищают многих из них буквально за гроши».

«Эта улица должна быть с двусторонним движением. Снизьте цены прямо сейчас!» - заключил Трамп.

Как писал сайт kp.ru, американский лидер неоднократно возмущался действиями ОПЕК на нефтяном рынке, обвиняя картель в искусственном завышении цен. По его мнению, Организация должна увеличить добычу «черного золота».

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