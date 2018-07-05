«Сейчас же!»: Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин

СЕГОДНЯ 04:43 2018-07-05T04:55:30+03:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК делает слишком мало, чтобы удержать рост цен на бензин Фото: REUTERS

Глава Белого дома заявил, что Организация стран – экспортеров нефти не ценит заботу США и делает слишком мало, чтобы остановить рост цен на топливо

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) не ценит заботу Соединенных Штатов, которые «за гроши» обеспечивают безопасность многих членов картеля, и слишком мало делает для того, чтобы остановить рост цен на бензин.

«Члены ОПЕК должны помнить, что цены на бензин растут, а они мало что делают, чтобы помочь (исправить положение)», - написал он на своей странице в Twitter.

Как утверждает глава Белого дома, цены растут из-за стран ОПЕК – в то время, как США «защищают многих из них буквально за гроши».

«Эта улица должна быть с двусторонним движением. Снизьте цены прямо сейчас!» - заключил Трамп.

Как писал сайт kp.ru, американский лидер неоднократно возмущался действиями ОПЕК на нефтяном рынке, обвиняя картель в искусственном завышении цен. По его мнению, Организация должна увеличить добычу «черного золота».