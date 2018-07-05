В Киеве заявили, что Украина взыскала с «Газпрома» более 100 миллионов гривен

СЕГОДНЯ 06:17 2018-07-05T06:38:24+03:00

Об этом сообщил глава украинского Минюста, отметив, что деньги ушли в государственный бюджет Незалежной

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Министр юстиции Украины Павел Петренко объявил, что в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража Киев взыскал с российской компании «Газпром» свыше 100 миллионов гривен (примерно 240 миллионов рублей по нынешнему курсу).

«Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен с «Газпрома» в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью приблизительно в 600 миллионов гривен (около 1,4 миллиарда рублей)», - написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, по словам главы украинского Минюста, его ведомство «сейчас ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскания с «Газпрома» еще 172 миллиардов гривен (без малого 413 миллиардов рублей) долга». Об этом Пертенко сообщил в следующем твите.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд, рассматривавший спор «Газпрома» с «Нафтогазом», обязал российскую компанию заплатить 2,6 миллиарда долларов за недостаточные объемы транзита газа, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения арбитража до выяснения всех обстоятельств. «Нафтогаз» снова обратился в шведский суд, но жалобу украинской компании 28 июня отклонили, признав ее доводы несостоятельными.