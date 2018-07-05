Минобороны Сербии опровергло сведения о покупке российских С-300

СЕГОДНЯ 07:51 2018-07-05T07:51:35+03:00

Ранее сообщалось, что Москва якобы получила от Белграда заявку на поставку комплексов в 2021 году

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Представитель министерства обороны Сербии Александр Вулин опроверг сведения о планах закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Сербия имеет высокий уровень сотрудничества с Российской Федерацией, но новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности", - сообщается на сайте министерства обороны Сербии.

Накануне военно-дипломатический источник заявил, что Москва получила от Белграда официальную заявку на поставку комплексов С-300ПМУ-2 в 2021 году.

В апреле 2017 года премьер-министр Сербии Александар Вучич сообщил, что Белград хотел бы получить на вооружение два дивизиона и командный пункт зенитной ракетной системы С-300 "Фаворит" российского производства. До этого он заявлял, что российские системы С-300 "слишком дорогие" для Сербии. При этом сообщалось, что Россия может помочь решить этот вопрос при помощи определенных договоренностей, передает ТАСС.