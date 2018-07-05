2018-07-05T10:20:20+03:00
Общество

Госдума намерена разрешить россиянам прописываться в апартаментах

Проект закона рассмотрят на пленарном заседании 5 июля
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Жители России смогут получить возможность прописываться в апартаментахЖители России смогут получить возможность прописываться в апартаментахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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5 июля на пленарном заседании депутаты Госдумы намерены рассмотреть наболевший проект закона, в соответствии с которым россияне смогут прописываться в апартаментах.

Как следует из документа, который внес еще в июне зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, правила перевода апартаментов из нежилого в жилой статус должны будут определять сами регионы.

В то же время, не смотря на устойчивое думское мнение, что решение данного вопроса назрело давно, депутаты считают законопроект неоднозначным. Однако отмечают, что с этим необходимо определиться, поскольку владельцам апартаментов не предоставлена возможность регистрации в них.

Кроме того, поднимается вопрос отсутствия необходимой социальной структуры, включая школы, детские сады, а также больницы, сообщает газета «Известия».

Напомним, апартаменты в сравнении с обычной квартирой обладают как рядом преимуществ, так и имеют свои недостатки. К примеру, стоимость квадратного метра в апартаментах на 10-20% дешевле, чем в обычном жилье. Но стоимость коммунальных платежей и ставка налога на недвижимость для них выше, чем в обычных жилых домах.

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