2018-07-05T10:27:20+03:00
Политика

Киев пригрозил словацким парламентариям запретом на въезд в страну из-за их намерения посетить Крым

Украинские угрозы только усилили желание депутатов Национального совета Словакии побывать на российском полуострове
Поделиться:
Комментарии: comments3
Крымский мостКрымский мостФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Киевские власти возмутились намерением депутатов парламента Словакии отправиться в Крым, чтобы воочию убедиться, как живется жителям российского полуострова после присоединения к России. Со слов депутата Национального совета Словакии Петра Марчека, Украина пригрозила участникам словацкой делегации запретить въезд в страну. О чем проинформировала МИД европейского государства.

«В министерстве иностранных дел Словакии мне сказали, что Киев выразил серьезное возмущение по поводу наших планов. Украина пригрозила, что если мы поедем в Крым, то нас не пустят на территорию страны. Примечательно, что Киев громко заявляет якобы о нарушениях прав человека на полуострове, хотя сами украинские власти ущемляют права русскоязычного населения», - сказал Марчек.

В то же время, как считает Марчек, угрозы Киева ему и его коллегам не страшны. Депутат уверен, нынешние власти не долго продержатся на Украине.

«Сожалею, что Киев реагирует на нашу инициативу таким образом. Я и мои коллеги с большим уважением относимся к Украине и ее жителям. Однако политика шантажа не работает», – рассказал Марчек.

В интервью «Известиям» словацкий парламентарий добавил, что представители делегации приняли решение взять с собой видеооператора, который сделает несколько репортажей о жизни на полуострове. Чтобы донести правдивую информацию об этом до жителей Евросоюза.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр словакии Петер Пеллегрини выступил с резкой критикой антироссийских санкций ЕС.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Венесуэлы призвал военных быть готовыми отразить вторжение США
Друг принца Чарльза оскорбил Меган Маркл и ее семью
Замглавы МВД Великобритании: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
Российские вооруженные силы вошли в Топ-5 сильнейших армий мира
«Ждем звонка из России»: Британская полиция запросила у РФ данные по делу Скрипаля
Трамп поздравил американцев с Днем независимости через Твиттер
Уровень заболевания ожирением достиг у россиян пятилетнего максимума
Китай разрабатывает новый палубный истребитель для замены используемому J-15
150 инвалидов приняли участие в фестивале рыбалки в Липецкой области
«Роскосмос» не будет участвовать в британском авиасалоне "Фарнборо-2018"
Су-57 снабдят гиперзвуковой сверхдальнобойной ракетой
На юге Китая разбился самолет-амфибия, один пилот погиб
Американский сенатор пригрозил России возможными "драконовскими мерами"
Судьбу наследия ЧМ-2018 обсудят у президента