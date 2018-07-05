Киев пригрозил словацким парламентариям запретом на въезд в страну из-за их намерения посетить Крым

СЕГОДНЯ 10:27 2018-07-05T10:27:20+03:00

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Киевские власти возмутились намерением депутатов парламента Словакии отправиться в Крым, чтобы воочию убедиться, как живется жителям российского полуострова после присоединения к России. Со слов депутата Национального совета Словакии Петра Марчека, Украина пригрозила участникам словацкой делегации запретить въезд в страну. О чем проинформировала МИД европейского государства.

«В министерстве иностранных дел Словакии мне сказали, что Киев выразил серьезное возмущение по поводу наших планов. Украина пригрозила, что если мы поедем в Крым, то нас не пустят на территорию страны. Примечательно, что Киев громко заявляет якобы о нарушениях прав человека на полуострове, хотя сами украинские власти ущемляют права русскоязычного населения», - сказал Марчек.

В то же время, как считает Марчек, угрозы Киева ему и его коллегам не страшны. Депутат уверен, нынешние власти не долго продержатся на Украине.

«Сожалею, что Киев реагирует на нашу инициативу таким образом. Я и мои коллеги с большим уважением относимся к Украине и ее жителям. Однако политика шантажа не работает», – рассказал Марчек.

В интервью «Известиям» словацкий парламентарий добавил, что представители делегации приняли решение взять с собой видеооператора, который сделает несколько репортажей о жизни на полуострове. Чтобы донести правдивую информацию об этом до жителей Евросоюза.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр словакии Петер Пеллегрини выступил с резкой критикой антироссийских санкций ЕС.