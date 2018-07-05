2018-07-05T10:21:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ФИФА осудила Марадону за критику судьи из США

Аргентинец ранее прокомментировал работу арбитра в матче Англия - Колумбия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диего Марадона.Диего Марадона.Фото: REUTERS
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Международная федерация футбола осудила легендарного аргентинца Диего Марадону за то, что он высказал критику в адрес американского рефери Марка Гейгера. Он был главным во время игры Англия - Колумбия и, по мнению Диего, назначил спорный пенальти в ворота колумбийцев.

- ФИФА очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры, - говорится в официальном ответе, слова которого приводятся АП. Отмечается, что все "намеки" не имеют обоснований и являются неуместными.

Это уже не первый случай с Диего Марадоной на этом ЧМ. Во время игры Аргентина - Исландия он курил сигару, хотя это запрещено на трибунах во время матчей. А в Санкт-Петербурге во время матча Аргентина - Нигерия показывал неприличные жесты с трибун.

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