2018-07-05T10:37:13+03:00
В мире

На юге Китая разбился самолет-амфибия, один пилот погиб

Ведутся поиски второго члена экипажа
Эльмира МУСТАФАЕВА
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На юге Китая разбился самолет-амфибия, один пилот погибНа юге Китая разбился самолет-амфибия, один пилот погибФото: REUTERS
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В среду, 4 июля, в провинции Хайнань города Ваньнин, Китай, в водохранилище упал самолет-амфибия. Крушение транспортного средства, на борту которого находилось два пилота, произошло во время одного из плановых тренировочных полетов.

Одного из членов экипажа вытащили из воды спасатели, прибывшие на место ЧП, однако, спасти его не удалось, и он скончался на месте. Поиски второго пилота продолжаются, причины аварии устанавливаются. Как сообщает агентство Синьхуа, самолет-амфибия принадлежал авиационной туристической компании «Мэйя».

Недавно сайт kp.ru писал о разбившемся в штате Нью-Мексико в США, военном учебном воздушном судне. В результате крушения легкого турбовинтового самолета A-29 Super Tucano пилот пострадал и был немедленно направлен в больницу, а о судьбе второго военнослужащего ничего не сообщается.

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