«Роскосмос» не будет участвовать в британском авиасалоне "Фарнборо-2018"

СЕГОДНЯ 10:51 2018-07-05T10:51:41+03:00

Ранее в госкорпорации заявляли, что рассматривают возможность представления своей экспозиции на мероприятии

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Госкорпорация "Роскосмос" не будет участвовать в британском авиационном салоне "Фарнборо-2018" с 16 по 22 июля, заявил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» изучает возможность участия корпорации в этом году в "Фарнборо". По информации Объединенной авиастроительной корпорации, ее участие в авиасалоне пока обсуждается. В «Ростехе» напомнили, что российским компаниям запрещено демонстрировать военную продукцию, поэтому площадка может быть использована только для представления гражданской авиапродукции.

Организаторы "Фарнборо-2018" ввели запрет для российских компаний на презентацию военной продукции. В пресс-службе пояснили, что это решение было принято в соответствии с инструкциями правительственной комиссии Великобритании на фоне принятого Евросоюзом эмбарго а импорт и экспорт вооружений в Россию и из нее, передает ТАСС.

В 2016 году «Роскосмос» отправлял свою делегацию на авиасалон «Фарнборо», но экспозиция представлена не была.