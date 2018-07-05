150 инвалидов приняли участие в фестивале рыбалки в Липецкой области

СЕГОДНЯ 10:53 2018-07-05T10:53:36+03:00

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В Лебедянском районе Липецкой области завершился первый межрегиональный фестиваль рыбалки среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками соревнований на труду у села Павелка выступили представители Липецкой, Воронежской, Московской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей и Пермского края.

- Еще в 2007 году Липецкая область проводила чемпионат ЦФО среди слепых и слабовидящих людей, - вспоминает известный липецкий популяризатор спортивного рыболовства, член всероссийской коллегии судей этого вида спорта Олег Мосоров. - Затем к рыбной ловле подключились люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Года четыре назад на пруд у Павелки приехали и инвалиды с проблемами слуха. В нынешнем году на межрегиональном фестивале вместе соревновались все три группы инвалидов.

Отметим, что для 120 приехавших спортсменов-рыболовов и сопровождающих их близких людей власти региона создали комфортные и безопасные условия проживания и ловли рыбы.

- Благодаря поддержке губернатора области Олега Королева здесь, у пруда села Павелка, появилось отличное место, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно отдохнуть, - сообщил популярный телеведущий, неоднократный чемпион мира по спортивному рыболовству Станислав Радзишевский. - В вашей области не на словах, а на деле создают условия для социальной адаптации инвалидов.

Межрегиональный фестиваль по рыбной ловле у села Павелка стал одним из мероприятий в рамках областной программы «Доступная среда».

- Лучшей оценкой нашей работы звучали слова благодарности от участников прошедших соревнований, - пояснила заместитель главы администрации области Людмила Летникова. - Хочу отметить, что с этого года управление социальной защиты населения региона выделило субсидию федерации рыболовного спорта области для обеспечения инвалидов бесплатными путевками на рыбалку в этом пруду и на проживание в комфортабельных домиках на его берегу. Ожидаем, что 400 людей с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь отдохнуть и приятно провести время.

Заметим, что пруд у села Павелка - не единственный водоем, обустроенный для людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе. Места для рыбалки инвалидам-колясочникам также оборудованы в Хлевенском. Добринском и Усманском районах области.