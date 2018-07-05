Уровень заболевания ожирением достиг у россиян пятилетнего максимума

СЕГОДНЯ 11:17 2018-07-05T11:18:03+03:00

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В Роспотребнадзоре сообщили, что взрослым россиянам в два раза чаще стали ставить диагноз "ожирение". Так, за последние несколько лет уровень заболеваемости среди жителей страны достиг 285,85 случая на 100 тысяч человек. Это максимальный показатель с 2012 года.

Вышеприведенную проблему в ведомстве объяснили тем, что в пищевом рационе у россиян присутствует чрезмерное количество простых углеводов. Их потребление и является локомотивом развития ожирения и различных новообразований, способствует развитию сахарного диабета, а также довольно негативно влияет на работу сердца.

В Роспотребнадзоре добавили, что в 2017 году в России продолжилась тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением.

Однако, как уверяют в Роспотребнадзоре, проблема не является нерешаемой и ожирение это не билет в один конец. Для приведения микрофлоры кишечника в тонус врачи и эксперты советуют мужчинам и женщинам включить в рацион больше фруктов и овощей, а также начать заниматься физическими упражнениями, сообщает газета «Известия».