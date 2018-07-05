2018-07-05T11:26:44+03:00
В мире

Трамп поздравил американцев с Днем независимости через Твиттер

Главный праздник США отмечается уже в 242-ой раз
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент Америки Дональд Трамп с супругой МеланиейПрезидент Америки Дональд Трамп с супругой МеланиейФото: REUTERS
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С главным праздником своей страны - Днем независимости - президент США Дональд Трамп поздравил американцев через социальную сеть Twitter. Он опубликовал фотографии с торжественного мероприятия в Вашингтоне, на которых изображен со своей женой Меланией Трамп на балконе Белого дома.

«С днем рождения, Америка!», - написал в своей ленте американский лидер.

Фото: твиттер Дональда Трампа

Фото: твиттер Дональда Трампа

4 июля граждане США отмечали главный национальный праздник страны — День независимости, который проходит уже в 242-ой раз. Праздник приурочен к принятию декларации в 1776 году, провозгласившей свободу США от британского владычества.

В штатах проходили массовые праздничные гуляния в честь Дня независимости: американцы проводили концерты и парады, использовали пиротехнику. Также в этот день по традиции состоялись церемонии предоставления гражданства Америки. Всего в этот день получили гражданство около 14 тысяч иммигрантов.

Подписи в декларации были поставлены президентом США Джоном Хэнкоком и секретарем законодательного собрания будущей страны Чарльзом Томпсоном 2-го июля, однако только через два дня Конгресс одобрил новую версию документа, отдал распоряжения на печать и распространение по стране, поэтому «день рождения» США отмечаю традиционно 4-го июля.

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