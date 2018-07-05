2018-07-05T11:28:33+03:00
В мире

«Ждем звонка из России»: Британская полиция запросила у РФ данные по делу Скрипаля

Об этом заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес
Екатерина БОЛГОВА
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Британская полиция запросила у России данные по делу СкрипалейБританская полиция запросила у России данные по делу СкрипалейФото: REUTERS
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Британская полиция запросила у России данные по делу Скрипаля, заявил заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес.

"Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить", — сказал Уоллес.

Он отметил, что Лондон "ждет звонка со стороны РФ". По словам замглавы МВД, Велиобритания в результате выяснит, что произошло в Солсбери.

"Я уверен, что, несмотря на то, сколько это займет времени, так как наша страна обладает ведущими экспертными знаниями, мы в конечном итоге выясним, кто сделал это и что случилось", — добавил он в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today.

Напомним, накануне утром полиция Британии сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, расположенном под Солсбери. Стало известно, что мужчина и женщина "оказались под воздействием неизвестного вещества".

Руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что эти люди были отравлены тем же веществом, что и работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери 4 марта.

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