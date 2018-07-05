Друг принца Чарльза оскорбил Меган Маркл и ее семью

СЕГОДНЯ 12:16 2018-07-05T12:17:14+03:00

По его слова, семейство Маркл слишком простые, ее отец - чурбан, а платье актрисы на свадьбе и вовсе выглядело "как кусок бетона"

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Известный дизайнер интерьеров, а также друг принца Чарльза Ники Хаслом оскорбил семью и свадебный наряд Меган Маркл, ныне герцогини Сассекской.

В одном из своих последних интервью он позволил себе грубо высказаться о родственниках Маркл: по его словам, ее семья слишком проста для монаршего уровня, а отец Томас и вовсе «чурбан». Но, несмотря на это, он выделил мать Меган Дорию, назвав ее единственным порядочным человеком в семье.

«Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот здоровенный чурбан. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган — ее мама Дория», - считает дизайнер.

Также он заявил, что свадебное платье от модного дома Givenchy у Меган выглядело «как кусок бетона», да и кроме того, как передает газет The Sun, по мнению друга принца Чарльза, наряд на Маркл плохо сидел.

«Мне не очень понравилась ее платье. Кроме всего прочего, оно плохо на ней сидело. Его нужно было сшить из материала более тонкого. Оно выглядело как кусок бетона», - отметил Хаслом.

Друг принца Чарльза Ники Хаслом обругал свадебный наряд Меган МарклФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзоре. На нее были приглашены около 3 тысяч человек, в том числе и такие звездные гости. Как Дэвид Бэкхэм с женой Викторией, Элтон Джон, Опра Уинфри и другие.