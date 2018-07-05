2018-07-05T12:17:14+03:00
В мире

Друг принца Чарльза оскорбил Меган Маркл и ее семью

По его слова, семейство Маркл слишком простые, ее отец - чурбан, а платье актрисы на свадьбе и вовсе выглядело "как кусок бетона"
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ники Хаслом, британский дизайнер интерьера, друг принца ЧарльзаНики Хаслом, британский дизайнер интерьера, друг принца ЧарльзаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Известный дизайнер интерьеров, а также друг принца Чарльза Ники Хаслом оскорбил семью и свадебный наряд Меган Маркл, ныне герцогини Сассекской.

В одном из своих последних интервью он позволил себе грубо высказаться о родственниках Маркл: по его словам, ее семья слишком проста для монаршего уровня, а отец Томас и вовсе «чурбан». Но, несмотря на это, он выделил мать Меган Дорию, назвав ее единственным порядочным человеком в семье.

«Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот здоровенный чурбан. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган — ее мама Дория», - считает дизайнер.

Также он заявил, что свадебное платье от модного дома Givenchy у Меган выглядело «как кусок бетона», да и кроме того, как передает газет The Sun, по мнению друга принца Чарльза, наряд на Маркл плохо сидел.

«Мне не очень понравилась ее платье. Кроме всего прочего, оно плохо на ней сидело. Его нужно было сшить из материала более тонкого. Оно выглядело как кусок бетона», - отметил Хаслом.

Друг принца Чарльза Ники Хаслом обругал свадебный наряд Меган Маркл Фото: REUTERS

Друг принца Чарльза Ники Хаслом обругал свадебный наряд Меган МарклФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзоре. На нее были приглашены около 3 тысяч человек, в том числе и такие звездные гости. Как Дэвид Бэкхэм с женой Викторией, Элтон Джон, Опра Уинфри и другие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Руководитель Тюменской области Александр Моор и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились о финансировании соцпроектов в регионе
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием
Пенсионерам из Подмосковья могут разрешить бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»