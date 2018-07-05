2018-07-05T12:34:31+03:00
Политика

"Очередная демонстрация неграмотности": в ГД ответили на заявление Порошенко о крещении Украины князем Владимиром

Во время визита в Сербию украинский лидер продемонстрировал очередной пример переписывания истории, считают в российском парламенте
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments13
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Государственной думе отреагировали на слова украинского президента Петра Порошенко, сказанные им во время визита в Сербию, что якобы князь Владимир в 988 году крестил именно Украину. И уж никак не Россию.

По мнению депутат ГД от Севастополя Дмитрия Белика, глава соседнего государства в очередной раз продемонстрировал либо свое откровенное невежество, либо полное отчаяние.

«Заявление Порошенко в который раз демонстрирует неграмотность украинского президента, который не знает, что князь Владимир пришёл в Херсонес из Нижнего Новгорода, исконно русского города. Владимир называл себя русским, а все завоёванные земли — Русью и крестил русский народ, а не отдельную Украину, о существовании которой в те времена никто даже и не подозревал», — сказал Белик.

Со слов российского парламентария, очередная попытка властей Незалежной перетянуть на себя религиозный период нашей общей истории — это глас вопиющего в пустыне. Которому уже никто не поможет.

«Да и место для антироссийской пропаганды Порошенко выбрал неудачное. В Сербии люди с молоком матери впитывают благодарность к России, которая всегда заступалась за эту балканскую страну», — приводит слова Белика RT.

Накануне журналистам в Сербии президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину и что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь, ставшая матерью Русской православной церкви».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием
Пенсионерам из Подмосковья могут разрешить бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»