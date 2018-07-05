"Очередная демонстрация неграмотности": в ГД ответили на заявление Порошенко о крещении Украины князем Владимиром

СЕГОДНЯ 12:34 2018-07-05T12:34:31+03:00

Во время визита в Сербию украинский лидер продемонстрировал очередной пример переписывания истории, считают в российском парламенте

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В Государственной думе отреагировали на слова украинского президента Петра Порошенко, сказанные им во время визита в Сербию, что якобы князь Владимир в 988 году крестил именно Украину. И уж никак не Россию.

По мнению депутат ГД от Севастополя Дмитрия Белика, глава соседнего государства в очередной раз продемонстрировал либо свое откровенное невежество, либо полное отчаяние.

«Заявление Порошенко в который раз демонстрирует неграмотность украинского президента, который не знает, что князь Владимир пришёл в Херсонес из Нижнего Новгорода, исконно русского города. Владимир называл себя русским, а все завоёванные земли — Русью и крестил русский народ, а не отдельную Украину, о существовании которой в те времена никто даже и не подозревал», — сказал Белик.

Со слов российского парламентария, очередная попытка властей Незалежной перетянуть на себя религиозный период нашей общей истории — это глас вопиющего в пустыне. Которому уже никто не поможет.

«Да и место для антироссийской пропаганды Порошенко выбрал неудачное. В Сербии люди с молоком матери впитывают благодарность к России, которая всегда заступалась за эту балканскую страну», — приводит слова Белика RT.

Накануне журналистам в Сербии президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину и что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь, ставшая матерью Русской православной церкви».