Пенсионерам из Подмосковья могут разрешить бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-05T13:00:05+03:00

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5 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время своей речи в областной думе выступил с предложением сделать проезд в московском метро и общественном транспорте бесплантным для жителей Подмосковья старше 60 лет.

- Мы должны слышать то, что просят от нас люди. Сегодня у нас есть возможность выполнить этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья, начиная с 60 лет и старше. Это коснется порядка 1,5 миллионов человек, - приводит слова губернатора телеканал "360".

Андрей Воробьёв также подчеркнул, что это совсем не простое решение, которое породило вокруг себя очень много споров. Многие его коллеги возражали, приводя различные аргументы. Но в конечном итоге, он принял такое решение и на заседании Мособлдумы попросил его поддержать.

Напомним, что 5 июня проходит последнее заседание в областной думе, на котором губернатор поблагодарил всех своих коллег за проделанную работу.