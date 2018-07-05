2018-07-05T13:01:09+03:00
Общество

Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием

Его произведения, по словам премьера, учат творчески мыслить и пробуждают доброту в сердце
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму писателю, драматургу и сценаристу Андрею Усачеву, который отмечает 5 июля свой 60 день рождения.

Глава правительства отметил, что работы юбиляра учат творчески мыслить и чувствовать, пробуждают в сердце доброту, и именно по этой причине положительная известность Усачева распространяется далеко за пределы России.

«Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни. Ваши произведения учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту. Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за её пределами», - говорится в телеграмме Медведева, текст которой был опубликован на сайте правительства РФ.

Андрей Усачев родился 5 июля 1958 года в Москве. Он известен сборниками детских стихов, такие как «Волшебная азбука», «Любопытная Варвара», а также прозами «Сказочная история воздухоплавания», «Жили-были ежики» и другие. Писатель принимал участие в создании мультфильма «Ку! Кин-дза-дза» 2013 года в качестве соавтора сценария.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Пенсионерам из Подмосковья могут разрешить бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»