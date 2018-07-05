Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-05T13:01:09+03:00

Его произведения, по словам премьера, учат творчески мыслить и пробуждают доброту в сердце

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму писателю, драматургу и сценаристу Андрею Усачеву, который отмечает 5 июля свой 60 день рождения.

Глава правительства отметил, что работы юбиляра учат творчески мыслить и чувствовать, пробуждают в сердце доброту, и именно по этой причине положительная известность Усачева распространяется далеко за пределы России.

«Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни. Ваши произведения учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, пробуждают в сердцах доброту. Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за её пределами», - говорится в телеграмме Медведева, текст которой был опубликован на сайте правительства РФ.

Андрей Усачев родился 5 июля 1958 года в Москве. Он известен сборниками детских стихов, такие как «Волшебная азбука», «Любопытная Варвара», а также прозами «Сказочная история воздухоплавания», «Жили-были ежики» и другие. Писатель принимал участие в создании мультфильма «Ку! Кин-дза-дза» 2013 года в качестве соавтора сценария.