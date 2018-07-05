Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери

СЕГОДНЯ 13:18 2018-07-05T13:19:14+03:00

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В Кремле прокомментировали информацию о том, что Лондон якобы обратился к Москве с просьбой поделиться имеющейся информацией в связи с инцидентом в Эймсбери. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока об этом говорить рано.

"Мне неизвестно о том, что какие-то обращения Великобритании к РФ в связи с инцидентом были", - сказал представитель Кремля.

Комментируя новость об очередном отравлении в Великобритании местных жителей неизвестным веществом, пресс-секретарь главы российского государства нашел ее «тревожной».

"Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании", - отметил представитель Кремля, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим и добавив, что Москва неоднократно предлагала Великобритании провести совместное расследование после похожего инцидента в Солсбери, но понимания не встретила.

Накануне стало известно, что в Великобритании в городке Эймсбери 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания. Как заявил 5 июля на брифинге представитель Скотланд-Ярда, они пострадали после контакта с неким нервно-паралитическим веществом.