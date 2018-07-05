2018-07-05T13:22:40+03:00
Общество

В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018

Также, москвичи получат видео-приветы от гостей чемпионата
Александра БУРОВА
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Информацию о ЧМ-2018 начали транслировать в трамваях "Витязь-М"Информацию о ЧМ-2018 начали транслировать в трамваях "Витязь-М"Фото: Алиса ТИТКО
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В трамваях нового поколения "Витязь-М" начали транслировать информацию, посвящённую чемпионату мира по футболу 2018. Всё это можно увидеть на медиапанелях в вагонах.

Во время своей поезки пассажиры смогут узнать анонсы и результаты матчей, кроме этого, можно будет расширить свои знания о истории футбола, ведь начнут показывать различные интересные факты.

Кроме того, жители увидят короткие ролики с приветами, поздравлениями и эмоциями счастья за победу своих сборных, которые записали посетители столичных фан-зон.

Об этом сообщил в четверг журналистам директор Службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев.

И, конечно же, эти медиаэкраны будут отображать всю необходимую информацию о движении транспорта по маршруту, об остановках и пересадках.

- В дальнейшем эта платформа будет использоваться для информирования в период любых других важных мероприятий, событий города - День города, Новый год, День Победы. Трамваи будут ходить многие десятки лет, а контент будет обновляться каждый день, - приводит слова генерального директора компании-разработчика системы информирования "Росинновация" Вадима Мохова информационное агенство ТАСС.

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