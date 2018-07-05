2018-07-05T13:26:56+03:00
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток

Также на Восточном экономическом форуме не ожидают присутствия Трампа
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 11-13 сентября во Владивостоке, возможна встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако окончательного подтверждения пока что нет.

«Пока еще сторона КНДР не определилась, как только будет ясность, мы об этом объявим», - сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также заявил, что уровень представительна на ВЭФ будет весьма высоким. На вопрос, касательно возможного приезда президента США Дональда Трампа ради форума, Песков сказал, что подобного варианта развития событий нет. Как ранее заявляли представители Кремля и Белого дома, саммит Россия — США должен состояться 16 июля в Хельсинки.

«Трамп нет, Трамп не ожидается во Владивостоке», - сообщил Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечал, что присутствие Дональда Трампа на Восточном экономическом форуме пока что не обсужадлось, но вполне возможно.

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