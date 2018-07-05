Путин не поедет в Сочи болеть за Россию

СЕГОДНЯ 13:38 2018-07-05T13:38:37+03:00

Плотный график главы российского государства не позволит ему с трибун стадиона "Фишт" следить за игрой российской сборной

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Президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на трибунах сочинского стадиона «Фишт» 7 июля и посмотреть матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу-2018 с участием российской сборной и командой Хорватии. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Со слов пресс-секретаря, виной тому чрезмерно насыщенный рабочий график президента страны. Изначально он был составлен таким образом, чтобы глава государства мог посетить матч-открытие ЧМ-2018 и финал.

"Увы, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, планирует ли Песков сам приехать в Сочи в этот день, пресс-секретарь ответил, что это также не представляется возможным. "Нет, я лично не смогу поехать в Сочи. Буду болеть за Россию в Москве", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Уже закончился групповой турнир и прошли матчи 1/8 финала.

Встреча четвертьфинала Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял четыре матча в группах, а также матч 1/8 финала Уругвай — Португалия.