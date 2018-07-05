2018-07-05T13:51:24+03:00
В мире

Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов

Также рабочие просят принять программу развития угольный сферы на десять лет
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Шахтеры вышли на акцию протеста у Верховной радыШахтеры вышли на акцию протеста у Верховной радыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти тысяча шахтеров устроили пикет у Верховной рады Украины в четверг, 5 июля, с требованием о погашение задолженности по зарплате. Горняки держат в руках флаги различных профсоюзов шахтеров и угольных предприятий, а также плакаты с призывами к государству рассчитаться с долгами.

Те, кто участвуют в акции, стучат по асфальту касками с требованием выхода депутатов из здания. По периметру здания рады все оцеплено полицией.

«Мы требуем одобрить внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2018 год в части надлежащего финансового обеспечения госсектора угольной отрасли, которым предусмотрено выделение на ее поддержку 2,8 млрд гривен (около $107 млн), и погашение задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 млн гривен ($42 млн) на государственных угледобывающих предприятиях», - передает ТАСС слова Михаила Волынца, лидера Независимого союза горняков.

Шахтеры приехали к зданию рады из разных регионов страны. Они требуют оплатить их работу, принять программу развития угольной сферы на десять лет, а также ликвидировать «влияние смотрящих» на предприятиях угольной промышленности.

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