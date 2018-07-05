2018-07-05T14:03:21+03:00
В мире

В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам

За последний год это уже третий раз, когда памятник на площади Шварценбергплатц в центре австрийской столице подвергается нападкам неизвестных [фото]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Памятник советским воинам-освободителям имеет статус мемориала. Фото: FacebookПамятник советским воинам-освободителям имеет статус мемориала. Фото: FacebookФото: другой источник.
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Российское посольство в Австрии выразило решительный протест в отношении инцидента с осквернением мемориала советским воинам, который находится на площади Шварценбергплатц в самом центре Вены.

Накануне стало известно, что в ночь на 5 июля неизвестными был облит чёрной краской как сам памятник, так и возложенные к нему цветы.

«Сегодня, 5 июля, в Вене на площади Шварценбергплатц в третий раз за полгода осквернён монумент советским-воинам освободителям. Чёрной краской облит фасад памятника, а также возложенные к нему цветы. Заявляем решительный протест!», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российской дипмиссии в альпийской республике.

В июле вновь неизвестными был облит чёрной краской как сам памятник, так и возложенные к нему цветы. Фото: Посольство РФ в Австрии

В июле вновь неизвестными был облит чёрной краской как сам памятник, так и возложенные к нему цветы. Фото: Посольство РФ в Австрии

В посольстве России в Австрии назвали произошедшее вопиющим актом вандализма, нацеленным на борьбу с памятью о жертвах, понесённых советским народом в войне с нацизмом. И заявили, что находятся в постоянном контакте с австрийскими властями и держат ситуацию на контроле.

Напомним, мемориал советским воинам, павшим за освобождение Вены в 1945 году, который находится на площади Шварценбергплатц уже не первый раз подвергается нападкам неизвестных. Так, в январе 2017 года его также облили чёрной краской. Подобное случилось и в марте нрыненшнего года.

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